Avellino Basket - Apu GSA Udine: i dettagli per la prevendita biglietti Testa alla gara contro i friulani in programma domenica 3 novembre alle 18 al PalaDelMauro

Niente gara con la Flats Service Fortitudo Bologna, testa alla sfida contro l'Apu Old Wild West Udine per l'Avellino Basket. Via alla prevendita biglietti per il match dell'ottava giornata e in programma domenica 3 novembre con palla a due alle 18 al PalaDelMauro.

Il comunicato del club irpino

"La S.S. Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti per la gara Avellino Basket - Apu GSA Udine in programma al PalaDelMauro domenica 3 novembre alle ore 18 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale o presso tutti i rivenditori autorizzati Go2. Il botteghino del PalaDelMauro sarà aperto alla vendita nella giornata di oggi e venerdì 25 ottobre dalle ore 16.30 alle 19 e sarà possibile ritirare anche gli abbonamenti stagionali. La prossima settimana il botteghino rispetterà i seguenti orari di apertura: 16.30-19 giovedì e venerdì, 10-12 sabato, 16 fino a inizio match domenica".

I prezzi - Curva Sud: 5 euro; Tribuna Terminio Inferiore: 18 euro; Tribuna Terminio Superiore: 12 euro; Tribuna Vip: 40 euro; Tribuna Montevergine Inferiore: 18 euro; Tribuna Montevergine Superiore: 12 euro; Tribuna Vip: 40 euro.