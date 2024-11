Scandone Avellino, Trapani: "Vogliamo riportare il club dove merita" Il capitano: "Brindisi e poi Monopoli, gare in cui dovremo far capire il nostro livello"

"L'inizio di stagione è stato promettente, siamo a 6 vittorie e una sconfitta. Tolto lo scivolone alla prima in casa con Molfetta, stiamo esprimento un bel gioco". Così Fabrizio Trapani si è espresso verso la sfida con la Dinamo Brindisi: "Abbiamo vinto a Benevento contro una squadra reduce da una striscia positiva. Era un derby e ne siamo usciti con decisione. - ha spiegato il capitano della Scandone Avellino - Con Brindisi sarà una sfida affascinante e difficile. Sono più talentuosi rispetto alla scorsa stagione con tutti i ruoli coperti. Sarà una gara divertente. Poi ci sarà Monopoli: sarà un doppio turno molto importante per capire che livello abbiamo raggiunto. Ci sono state delle conferme e sono arrivati giocatori che hanno garantito profondità al roster e nuove caratteristiche. Ad esempio, Jaskus ha dato fisicità al ruolo del 2 e del 3. Sono davvero orgoglioso di essere il capitano della squadra. Non è una cosa scontata. Sono felice che il presidente (Marco Trasente, ndr) abbia voluto la mia conferma. Sono contento di essere un punto di riferimento e proverò a trasmettere sempre la passione che c'è dietro a questo logo, che ha fatto tantissimo anche in leghe più importanti. Vogliamo riportarlo quanto prima dove merita di essere".