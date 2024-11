Serie B Interregionale: Scandone Avellino ko contro la Dinamo Brindisi (70-71) Basket, coach Sanfilippo: "C'è da imparare dagli errori, ci rifaremo"

Sconfitta casalinga per la Scandone Avellino nell'ottava giornata della Serie B Interregionale. Al PalaDelMauro vince la Dinamo Brindisi con il risultato di 70-71: "Abbiamo giocato una buona partita, ma non abbiamo avuto la lucidità per confermare il vantaggio e quando dovevamo tenere in difesa abbiamo lasciato spazio agli avversari. In una partita a punto a punto può succedere di tutto. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Brindisi che ha giocato di qualità è statra brava. Stessa qualità che a noi è mancata quando abbiamo provato ad allargare le rotazioni. La panchina non ci ha aiutato. Mi aspetto molto di più da alcuni dei miei perché sono stati presi per giocare questi tipi di gare. Dobbiamo crescere e migliorare".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Ottava Giornata

Scandone Avellino - Dinamo Brindisi 70-71

Parziali: 28-19, 14-21, 17-15, 11-16

S. Avellino: D’Offizi 2, Zanini 4, Iannicelli 3 , Trapani 11 , Soliani 3 , Stefanini 22, Pichi 16 , Paglia, Iacorossi, Jaskus 9

D. Brindisi: Beltadze 6, Di Ianni 13, Calò 4, Stonkus 8, Pulli 15, Datuowei 10, Urbonas 5, Montanile, Jovanovic 10, De Luca, Greco