Scandone Avellino, Iannicelli: "Infermeria piena, ma pronti per la Tecnoeleva" Serie B Interregionale: alle 20 la sfida tra gli irpini e i pugliesi al PalaDelMauro

Alle 20 sarà palla a due della sfida Scandone Avellino - Tecnoeleva Adria Basket Bari al PalaDelMauro: "Arriveremo al match dopo la prova convincente e la vittoria contro il Basket Corato. - ha spiegato l'assistant coach della squadra irpina, Fabio Iannicelli - È stata la gara che sapevamo di dover affrontare, dura, molto impegnativa e che ci ha posto di fronte a un roster molto preparato. I ragazzi hanno rispettato il piano partita. La nota dolente è stata l'infortunio di Jaskus che resterà fuori per un po' di tempo. Siamo con l'infermeria piena. Paolo non è al top, Chicco si deve ancora riprendere e affronteremo Bari che è una squadra in fiducia, in piena forma, con l'ossatura dell'anno scorso e con riferimenti ben precisi. Ci dovremo far trovare pronti soprattutto perché non saremo al completo e chi ci sarà dovrà dare il massimo per centrare una vittoria preziosa nel nostro cammino".