Avellino Basket, Crotti: "Chiamati a firmare una prova dall'alto impatto" Giovedì sera la sfida contro la Flats Service Fortitudo Bologna

"Arriviamo da una domenica di riposo e affronteremo un match tosto. La Fortitudo Bologna è reduce da una bella vittoria nel nuovo esordio di coach Caja. Dovremo adattarci anche in corso d’opera. Non mi aspettavo niente di diverso rispetto a quanto visto nell'ultimo match dei nostri prossimi avversari che hanno avuto un impatto super, con Gabriel in gran spolvero". Così Alessandro Crotti, coach dell'Avellino Basket, si è espresso verso la gara contro la Flats Service in programma giovedì sera al PalaDozza.

"Spero in un impatto di voglia"

"Dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro. - ha spiegato il coach dei biancoverdi - Dovremo evitare le transizioni di Fantinelli, limitare gli esterni e soprattutto evitare le palle perse da situazioni spurie cercando di essere ordinati sui punti deboli contro una difesa che è eccellente, ma che sicuramente avrà un punto debole. Spero nell’impatto di voglia, di carica supplettiva, non dobbiamo farci intimidire da un palasport caldo. Nei momenti chiave dovremo essere attentissimi. I lupi del nord? Che vengano a sostenerci, saremo contenti se verranno anche a Bologna. L'impatto della panchina contro Nardò? L’avevo detto in tempi non sospetti. Stiamo lavorando bene e spero che ci sia un’ulteriore crescita. Fa parte delle idee del nostro progetto con una squadra giovane e con un roster che può migliorare costantemente. Qualche infortunio ci sta limitando. Una pedina non ci sarà, ma voglio che sia l’occasione anche per altri giocatori".