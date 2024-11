Avellino Basket: Lombardi e Nevola premiati dal Coni provinciale Riconoscimento per il presidente e il gm tra le Benemerenze Irpine

"Fa piacere aver ricevuto questo riconoscimento da parte del Comitato Provinciale del Coni, per un risultato ottenuto importante per la nostra società, ma anche per la città di Avellino, che andiamo a rappresentare in palazzetti prestigiosi". Così Giuseppe Lombardi si è espresso dopo il riconoscimento consegnato dal delegato CONI provinciale, Giuseppe Saviano, alle Benemerenze Irpine 2024: "Ci auguriamo di poter continuare a far parlare positivamente dell’Avellino Basket dietro la quale ci sono un progetto ed un percorso da voler realizzare. Si punta certamente a consolidarsi, ma l’ambizione ci spinge a conquistare qualcosa di più. Sono importanti per chi fa il nostro lavoro, vogliamo tornare subito al successo".

"Mercato? Faremo lo step se si potrà migliorare il roster"

Premio da irpino e gm dell'Avellino Basket promosso in A2 per Antonello Nevola: "Ci fa piacere essere riconosciuti ed apprezzati, questo premio lo dimostra, proveremo a lavorare secondo il nostro modus operandi per ottenere ulteriori risultati importanti ed apprezzati dal pubblico e dalle istituzioni. - ha aggiunto il dirigente avellinese - Il nostro è un progetto di lungo periodo e vogliamo puntare a migliorarci e se ci sarà l’opportunità di fare un passo in avanti lo faremo".