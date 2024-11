Scandone, Trasente: "Felici di essere tra le eccellenze sportive del territorio" Il presidente biancoverde: "Cantone? Pochi minuti per trovare l'accordo, fondamentale per noi"

"Siamo contenti di essere stati invitati e premiati tra le eccellenze sportive. A fine girone d'andata siamo primi con qualche rimpianto per alcune sconfitte arrivate con finali balordi, ma siamo contenti per quanto stiamo costruendo". Così Marco Trasente, presidente della Scandone Avellino, si è espresso a margine della premiazione delle Benemerenze Irpine 2024: "L'arrivo di Carlo Cantone? Non ha bisogno di presentazioni. Ha vissuto l'A2, è reduce da anni da protagonista in B Nazionale. È un ragazzo eccellente. Non c'è stata una trattativa lunghissima. In cinque minuti abbiamo raggiunto l'accordo. Gli infortuni? Non ci lamentiamo, ma è un dato oggettivo. Jaskus, D'Offizi, Paglia, Zanini... Siamo consapevoli che si possa giocare in 5, ma occorrono i ricambi dalla panchina. L'arrivo di Carlo è utilissimo. D'Offizi si è rifatto male dopo aver superato il primo infortunio. Paglia non è al top, era giusto inserire una pedina in quel ruolo".