Scandone Avellino: Buglione coach della rappresentativa Campania Guiderà la squadra regionale femminile categoria 2010 al torneo nazionale di Scauri

L'assistant coach della Scandone Avellino, Donatella Buglione, sarà coach della rappresentativa Campania per la categoria 2010 femminile al torneo nazionale di Scauri in programma da venerdì a domenica. Soddisfazione per il club irpino: "L’allenatrice già referente provinciale del minibasket, guida con grande successo l’under 13 e l’under 15 dell’Acsi Basket Avellino ed è capo allenatrice della serie C femminile della stessa società. - si legge nella nota ufficiale della Scandone - Il presidente, Marco Trasente, intende congratularsi con la sua tesserata e augurarle un grosso in bocca a lupo per il prossimo torneo alle porte, con l’augurio di portare a casa ottimi risultati". La Scandone tornerà in campo sabato (ore 20) per la sfida contro Mola New Basket al PalaDelMauro. La squadra biancoverde punterà al riscatto dopo il ko rimediato a Molfetta.