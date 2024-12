Avellino Basket a Cento, Formato: "Non dovremo peccare di superbia" "Mussini? Federico sta disputando un ottimo campionato vivendolo da leader"

"Il campionato non offre pause. Non c'è il tempo per godersi la vittoria ottenuta a Cividale, siamo già concentrati su Cento, una gara difficile e da non sottovalutare". Così Salvatore Formato si è espresso alla vigilia di Sella Cento - Avellino Basket, recupero della tredicesima giornata di campionato in Serie A2, in programma alle 20.30. "Cento è una squadra che ha sempre lottato fino alla fine. Paga gli infortuni come quello di Delfino, ha avuto fuori diversi giocatori. - ha spiegato l'assistant coach dell'Avellino Basket - È una squadra che non vuole mollare. Lo dimostra sempre e dovremo andare lì per sviluppare una gara solida e non possiamo permetterci superbia. La vittoria di Cividale ci dà tanta fiducia. Siamo reduci da due successi preziosi. È stata importante anche la vittoria con l'Urania Milano: la squadra ha dimostrato di essere viva e di sapersi unire nelle difficoltà. Abbiamo carica e forza per proseguire su questa strada. Mussini? Federico sta disputando un ottimo campionato vivendolo da leader. È quello che volevamo, si sta dimostrando leader, ma tutti i compagni di squadra sono bravi a innescarlo e supportarlo".