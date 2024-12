Avellino Basket, terza vittoria di fila: gli irpini passano a Cento (68-73) Serie A2, Crotti: "Siamo riusciti a tenere Cento da 24 punti nella ripresa"

L'Avellino Basket supera Sella Cento con il risultato di 68-73 nel recupero della tredicesima giornata del campionato di Serie A2. Terza vittoria di fila per i biancoverdi che subiscono 28 punti nel primo quarto, ma poi ribalta tutto nei parziali centrali gestendo nell'ultimo periodo per un successo prezioso. Ora l'Avellino Basket occupa il nono posto in classifica con 16 punti (8 vinte e 7 perse). "Sapevamo sarebbe stata dura, dopo i primi due quarti siamo riusciti a tenere Cento a 24 punti, questa la chiave del match": ha affermato il coach della squadra irpina, Alessandro Crotti.

Il tabellino

LNP Serie A2

Tredicesima Giornata

Sella Cento - Avellino Basket 68-73

Parziali: 28-22, 16-21, 8-16, 16-14

Cento: Lorenzo Benvenuti 21 (6/9, 2/3), Terry Henderson jr. 18 (6/13, 1/6), Stacy Davis IV 13 (6/13, 0/4), Nicola Berdini 8 (0/5, 2/7), Vittorio Nobile 4 (2/3, 0/3), Nicolas Tanfoglio 2 (1/2, 0/2), Georges Tamani 2 (1/2, 0/0), Nicolas Alessandrini (0/2, 0/2), Marco Ramponi, Massimiliano Moretti, Carlos Delfino

Avellino: Matias Bortolin 15 (5/6, 0/1), Jaren Lewis 14 (7/12, 0/0), Federico Mussini 14 (2/5, 2/6), Mikk Jurkatamm 10 (2/4, 1/3), Marcellus Earlington 8 (2/6, 1/2), Riccardo Chinellato 6 (3/4, 0/2), Armando Verazzo 4 (2/4, 0/1), Lucas Maglietti 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic, Luca Codeluppi