Scandone Avellino: vittoria contro Mola New Basket (85-62) e vetta solitaria Serie B Interregionale, coach Sanfilippo: "Ci portiamo a casa due punti che sono fondamentali"

La Scandone Avellino ha superato Mola New Basket con il risultato di 85-62 nella quattordicesima giornata della division G di Serie B Interregionale ed è prima in solitaria. "Gara difficile, loro hanno talento offensivo. - ha spiegato il coach della squadra biancoverde, Nino Sanfilippo - Nel secondo tempo l’abbiamo svoltata con la zona difensiva e con qualche meccanismo offensivo importante. Match che è servito per mettere minuti nelle gambe e recuperare la migliore condizione fisica. D’Offizi, essendo un giocatore dal grande talento, ha bisogno del ritmo gara. Ci portiamo a casa questi due punti che sono fondamentali. Ora affronteremo Taranto, una squadra di giovani in cui c’è bisogno di grande attenzione e concentrazione: basta poco che queste partite si mettano male”.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Quattordicesima Giornata

Scandone Avellino - Mola New Basket

Parziali: 17-22, 23-19, 21-8, 24-13

Scandone: D’Offizi 4, Cantone 10, Zanini 6, Iannicelli, Trapani 12, Soliani 21, Stefanini 18, Pichi 7, Paglia 5, Iacorossi 2, Jaskus ne

Mola: Tanzi 4, Berardi 12, Macera, Lafitte 7, Messina 5, Setti 5, Prunotto 6, Burt 19, Mazzeo, D’Agnano 4