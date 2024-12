Scandone Avellino: vittoria a Taranto contro il CJ Basket (56-74) Coach Sanfilippo: "Dobbiamo monitorare la situazione di D’Offizi, ancora ai box"

La Scandone Avellino consolida il primato nella division G di Serie B Interregionale vincendo a Taranto contro il CJ Basket con il risultato di 56-74. "Vittoria doveva essere e vittoria è stata. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Abbiamo approcciato bene la gara ed era quello che volevamo. Abbiamo messo le cose in chiaro dall’inizio, ruotando tutti e disputando una buona gara. Ora ci aspetta una settimana intensa di allenamenti per preparare al meglio la gara interna contro Termoli, che è una squadra molto forte. Dobbiamo monitorare la situazione di D’Offizi, ancora ai box oggi per problemi al solito flessore del ginocchio". Sabato (ore 20) la Scandone ospiterà Air Basket Termoli al PalaDelMauro.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Division G

Quindicesima Giornata

Scandone Avellino - CJ Basket Taranto 56-74

Parziali: 15-23, 11-24, 15-13, 15-14

Taranto: Petraroli, Giovara 15, Gigante 5, Facciolà 13, Casalino, Sarli, Montanaro 2, Bitetti, Salerno 10, Invidia 5, Amorelli 6, Mirabile

Scandone: D’Offizi, Cantone 4, Zanini 6, Iannicelli 6, Trapani 5, Soliani 10, Stefanini 6, Pichi 17, Paglia 15, Iacorossi 5