Avellino Basket: cinque vittorie di fila e domenica sarà sfida con la Juvi Urania Milano, Cividale, Cento, Verona e Torino: ora l'obiettivo del sesto successo consecutivo

A Torino è arrivato il quinto successo consecutivo e l'Avellino Basket vivrà un Natale da numeri importanti. La squadra allenata da coach Alessandro Crotti ha superato la Wegreenit Urania Milano, l'UEB Gesteco Cividale, Sella Cento, la Tezenis Verona e la Reale Mutua Torino inserendosi nel gruppo delle squadre al sesto posto della classifica di Serie A. E la striscia di vittorie è stata firmata in una fase non semplice in termini di infortuni all'interno del roster. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket ospiterà la Ferraroni Juvi Cremona al PalaDelMauro: ultimi due turni del girone d'andata in Serie A2. Prevendita biglietti aperta sul circuito go2, i rivenditori ufficiali e alla biglietteria dell'impianto sportivo di contrada Zoccolari (venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sabato dalle 10 alle 12, domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 fino alla palla a due). Ecco i prezzi dei biglietti: curva sud 5 euro, tribuna inferiore (Terminio e Montevergine) 18 euro, tribuna superiore (Terminio e Montevergine) 12 euro, tribuna vip (centrale) 40 euro.