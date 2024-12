Avellino Basket, Lombardi: "Anno splendido, vogliamo chiuderlo al massimo" Domenica (ore 18) la sfida tra i biancoverdi e la Juvi Cremona al PalaDelMauro

"Ci apprestiamo a disputare l’ultima gara dell’anno in casa, in un PalaDelMauro che dovrà indossare il suo vestito migliore, per trascinare la nostra Avellino Basket al successo". Così Giuseppe Lombardi, presidente del club irpino, si è espresso sui canali ufficiali del club verso la gara contro la Juvi Cremona, in programma domenica (ore 18) al PalaDelMauro. "È stato un anno sportivo davvero elettrizzante, che ci ha visti prima vincere il campionato di Serie B Nazionale, per poi accedere alla Serie A2, torneo nel quale il club si sta ben disimpegnando, grazie all’ottimo lavoro che ogni sua componente sta svolgendo. - ha spiegato il massimo dirigente dell'Avellino Basket - Domenica ci aspettiamo che il nostro pubblico riempia gli spalti del PalaDelMauro, in una giornata di festa, per raggiungere tutti insieme un’altra importante vittoria. Il modo migliore per salutare un 2024 vincente, in attesa di un 2025 che possa regalarci ulteriori soddisfazioni. Lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo l’Avellino Basket vuole rappresentare al meglio i suoi tifosi e tutta il popolo irpino. Fino a questo momento siamo riusciti a mostrare in campo lo spirito del lupo e della gente d’Irpinia e desideriamo proseguire questo cammino portando con noi i valori della nostra gente e della nostra terra. Domenica siamo pronti ad accogliervi in un PalaDelMauro sempre più caldo e compatto al grido di Forza Avellino".