Sandro Abate ko al PalaDelMauro: la Pirossigeno Cosenza vince 1-0 Decisivo il gol di Felipinho al 6' del secondo tempo per la vittoria dei calabresi

Sconfitta casalinga per la Sandro Abate. Al PalaDelMauro passa la Pirossigeno Cosenza con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Felipinho al 6' del secondo tempo per il successo dei calabresi nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie A di calcio a 5.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Sandro Abate - Pirossigeno Cosenza 0-1 (0-0 pt)

Marcatori: 06’00” st Felipinho (C)

S. Abate: Parisi, Alex, Abate, Gui, Kenji. Vitiello, Botta, Pina, Galletto, Di Luccio, Giannattasio, Lauro. All. Basile

Cosenza: Lo Conte, Adornato, Gabriel, Jefferson, Cabeça. Del Ferraro, Marchio, Trentin, Bavaresco, Mateus, Felipinho, Restaino. All. Tuoto

Arbitri: Voltarel, Copat, Sgueglia (crono)

Ammoniti: 05’35” pt Galletto (A), 16’03” pt Cabeça (C), 05’34” st Di Luccio (A), 09’29” st Jefferson (C)

Espulso: a fine pt Abate (A)