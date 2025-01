ASD Sparta: numeri super al secondo trofeo nazionale di Bitonto Terzo posto di squadra con 19 medaglie d'oro, 18 d'argento e 12 di bronzo

Al secondo trofeo nazionale di Bitonto l'ASD Sparta di Mirabella Eclano ha chiuso al terzo posto assoluto alle spalle della Sport Project di Bitonto e dell'Aphros Swim di Foggia. "Grandi conferme per il team eclanese dei tecnici Clementine Spagnuolo e Fabio Carbone che porta a casa 19 medaglie d'oro, 18 d'argento e 12 di bronzo oltre al nuovo record italiano (21''22 sui 50PN) centrato da Amato Palmieri.

Sono invece 12 i titoli di campione regionale master. Quattro sono quelli di Claudio Albanese e Selene Forcellati sulle distanze 50PN, 100 PN, 200PN e 400PN. Oro per Raffaela De Gruttola sui 200PN

e Gerardina Corvino sui 400PN.

Titolo regionale anche per la giovanissima Elena Pia Sirignano che primeggia nei 50PN. Non potevano mancare all’ appello Kristian Cappuccio, oro sui 50 PN ed Erasmo Carbone che, con la sua tripletta

50PN-100PN-50NP, chiude nel migliore dei modi la trasferta in terra d’Apulia".