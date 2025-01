Jurkatamm in nazionale: posticipate due gare dell'Avellino Basket Novità nel calendario della squadra protagonista nel campionato di Serie A2

Mikk Jurkatamm risponderà alla convocazione della nazionale estone per prendere parte alle prossime gare di qualificazione ad Eurobasket 2025, che si svolgeranno dal 20 al 24 febbraio prossimo. Per questa ragione cambia il calendario dell'Avellino Basket ha ufficializzato le novità per due match di campionato. La gara in programma contro l’Unieuro Forlì, originariamente prevista per il 19 febbraio, sarà recuperata il 26 marzo alle 20. Il match contro la Benedetto XIV Cento previsto per il 23 febbraio sarà, invece, recuperato sabato 15 marzo alle 20.30. Ecco il comunicato dell'Avellino Basket rende ufficiale i differimenti di due turni della regular season causati dall'assenza di Jurkatamm.