Avellino Basket ko in trasferta contro l'Elachem Vigevano (79-69) Sconfitta esterna per i biancoverdi di coach Crotti nella ventitreesima giornata di Serie A2

L'Avellino Basket esce sconfitto dal parquet dell'Elachem Vigevano con il risultato di 79-69 nella gara valida per la ventitreesima giornata di Serie A2. Ai biancoverdi non bastano i 17 punti di Lewis e i 13 di Jurkatamm. Nel roster di Vigevano doppia cifra per Mack, Peroni, Leardini, Smith, Taflaj e Rossi.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventitreesima Giornata

Elachem Vigevano 1955 - Avellino Basket 79-69

Parziali: 17-19, 22-22, 10-10, 30-18

Vigevano: Myles Mack 14 (6/9, 0/0), Michele Peroni 13 (2/2, 3/8), Giacomo Leardini 12 (3/7, 2/7), Andrew david Smith 11 (4/9, 1/2), Celis Taflaj 11 (0/1, 3/6), Filippo Rossi 10 (3/6, 0/1), Matteo Galassi 6 (0/1, 2/3), Gabriele Stefanini 2 (0/0, 0/4), Leonardo Oggioni, Francesco Tedoldi

Avellino: Jaren Lewis 17 (5/10, 1/3), Mikk Jurkatamm 13 (1/3, 3/5), Matias Bortolin 9 (4/7, 0/0), Antonino Sabatino 9 (1/1, 2/3), Marcellus Earlington 8 (4/11, 0/2), Federico Mussini 6 (3/7, 0/6), Riccardo Chinellato 4 (2/3, 0/2), Lucas Maglietti 3 (1/2, 0/1), Luca Codeluppi, Riccardo Aldo Perfigli