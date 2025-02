Avellino Basket con qualità a Udine, ma non basta: l'Apu vince 100-91 Hickey guida la squadra friulana al successo contro gli irpini nel posticipo del 25° turno

L'Avellino Basket esce sconfitto dal parquet dell'Apu Old Wild West Udine. Finale di 100-91 per i friulani con Hickey protagonista, autore di 25 punti. Alla squadra irpina non bastano i 21 di Earlington, i 18 di Mussini e Bortolin e i 17 di Lewis. Udine guida la classifica di Serie A2 dopo 25 turni, Avellino è nel gruppo delle ottave in classifica con Forlì, Verona e Pesaro.

Il tabellino

LNP Serie A2

Venticinquesima Giornata

Apu Old Wild West Udine - Avellino Basket 100-91

Parziali: 18-18, 28-23, 24-19, 30-31

Udine: Anthony Hickey 25 (5/10, 5/7), Xavier Johnson 19 (8/11, 1/6), Rei Pullazi 13 (3/3, 1/4), Iris Ikangi 12 (0/0, 4/4), Mirza Alibegovic 11 (1/3, 1/3), Matteo Da Ros 8 (2/2, 1/1), Lorenzo Caroti 7 (2/2, 1/3), Simone Pepe 3 (0/0, 1/2), Davide Bruttini 2 (1/4, 0/0), Lorenzo Ambrosin (0/1, 0/0)

Avellino: Marcellus Earlington 21 (5/12, 2/4), Federico Mussini 18 (5/10, 2/3), Matias Bortolin 18 (9/13, 0/0), Jaren Lewis 17 (5/8, 1/4), Mikk Jurkatamm 8 (1/6, 2/6), Antonino Sabatino 5 (1/1, 1/2), Riccardo Chinellato 2 (1/2, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/0), Lucas Maglietti (0/2, 0/0), Armando Verazzo