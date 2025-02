En plein di medaglie per l'ASD Taekwondo Avellino Iuliano: "Sono contento per le medaglie conquistate e dell’esperienza vissuta dai miei ragazzi"

Due weekend ricchi di soddisfazioni per gli atleti dell’ASD Taekwondo Avellino che hanno dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori nelle rispettive categorie. "Sabato 25 gennaio sono saliti sui tatami del II Dicearchia Taekwondo Open Campania le categorie beginners (6/7 anni) e children (8/9). - si legge nella nota diffusa - Guidati dal maestro Iuliano e dall’istruttore Gaetano Zaccaria, gli atleti del settore giovanile hanno conquistato ben sei medaglie - di cui due ori - grazie alle eccezionali prestazioni di Lorenzo Simonelli e Chiara Silvestro. La corsa ai podi è proseguita il weekend successivo, Sabato, agli interregionali Calabria, con i ragazzi del settore giovanile che sono riusciti nell’impresa di fare en plein di medaglie: dieci su dieci atleti in gara. Ludovica Vacca, Emilia Guerriero e Antonio Vinciprova dominano le rispettive categorie regalandosi tre splendide medaglie d’oro. Cedono in finale all’avversario Chiara Spiniello, Sofia Portanova, Marina Amatrudo e Carmine Guerriero: per loro solo medaglia d’argento. Terzo posto, infine, per Bruno Di Gennaro, Luca Falso e Giulia Argenio che devono accontentarsi del bronzo".

Iuliano: "Grazie alle famiglie per fiducia e supporto"

"Sono contento delle medaglie conquistate e dell’esperienza vissuta dai miei ragazzi. Ora restiamo concentrati sulle prossime competizioni, continuando ad allenarci presso la nostra sede, il Country Sport di Picarelli. -ha affermato il maestro e presidente della società biancoverde, Alfonso Iuliano - Ringrazio, come sempre - le famiglie degli atleti che ci danno fiducia e supporto sia negli eventi locali che in occasione delle trasferte".