L'Avellino Basket vince a Milano: battuta l'Urania (76-85) Altra prova con diversi protagonisti nel successo biancoverde all'Allianz Cloud

L'Avellino Basket vince all'Allianz Cloud di Milano contro la Wegreenit Urania con il risultato di 76-85 in uno dei quattro anticipi della ventisettesima giornata di Serie A2 e in attesa degli altri match risale fino al settimo posto effettivo della classifica con il 2-0 negli scontri diretti proprio con l'Urania. Mussini da 18 punti, Lewis da 17, Bortolin da 16 e Jurkatamm da 15, ma c'è anche la doppia cifra di Sabatino (11): nuova prova con tanti protagonisti per il roster di coach Crotti.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventisettesima Giornata

Wegreenit Urania Milano - Avellino Basket 76-85

Parziali: 18-28, 22-19, 17-13, 19-25

U. Milano: Andrea Amato 18 (3/7, 4/12), Giddy Potts 16 (1/6, 4/9), Ike Udanoh 15 (6/11, 0/0), Gianmarco Leggio 11 (2/5, 2/6), Lorenzo Maspero 8 (0/2, 2/3), Matteo Cavallero 4 (2/3, 0/0), Luca Cesana 3 (1/1, 0/0), Kevin Ndzie 1 (0/1, 0/0), Fabrizio Di Franco, Davide Giulio Germani, Carloluca Malattia, Theo Anchisi

Avellino: Federico Mussini 18 (2/4, 2/7), Jaren Lewis 17 (7/10, 1/5), Matias Bortolin 16 (7/12, 0/0), Mikk Jurkatamm 15 (2/2, 3/9), Antonino Sabatino 11 (2/3, 2/2), Lucas Maglietti 3 (0/0, 1/1), Aleksa Nikolic 3 (0/1, 0/0), Marcellus Earlington 2 (1/6, 0/1), Riccardo Chinellato (0/1, 0/1), Armando Verazzo

Arbitri: Gagliardi, Perocco, Puccini