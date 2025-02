Basket: la Scandone Avellino vince a Messina (49-68) Coach Sanfilippo: "Bravi, ma testa subito al prossimo match"

La Scandone Avellino apre nel migliore dei modi la fase play in battendo il Basket School Messina al PalaTracuzzi con il risultato di 49-68. "Abbiamo rimesso in piedi una partita che avevamo iniziato molto male. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - Siamo partiti poco concentrati e per niente attenti. Ci siamo riorganizzati mettendo in campo la nostra migliore fase difensiva contro una squadra che gioca un basket arrembante. Premiati i nostri sacrifici e un’intensa settimana di lavoro dove ci siamo impegnati tanto. Bravi noi, ora testa alla prossima gara". Domenica (ore 18) i lupi affronteranno Siaz Piazza Armerina.

Il tabellino

Scandone Avellino - Basket School Messina 49-68

Parziali: 16-12; 11-19;10-13; 12-24

Messina: Guduric, Incremona 6, Mollica, Di Dio 13, Tonfack 12, Tartaglia 7, Caruso, Busco 2, Diakhate, Janic 2, Yeyap 7

Avellino: D’Offizi, Cantone 4, Zanini 16, Iannicelli 2, Trapani 8, Soliani 13, Stefanini 2, Pichi 14, Jaskus 9