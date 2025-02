La Sandro Abate vince a Padova: 4-3 sul Vinumitaly Petrarca Successo a Padova: Gui firma il gol decisivo negli istanti conclusivi del match

La Sandro Abate ha superato il Vinumitaly Petrarca con il risultato di 4-3. Alla Palestra Gozzano di Padova la squadra irpina si ritrova sotto per il gol di Lucacel, ma risponde con due gol in pochi secondi firmati da Botta e Galletto. Giampaolo sigla il pari (2-2). Kenji riporta avanti la Sandro Abate, Giampaolo va di doppietta per il 3-3, ma negli istanti conclusivi arriva il gol decisivo di Gui.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Diciannovesima Giornata

Vinumitaly Petrarca - Sandro Abate 3-4

Marcatori: 6'24'' Lucacel (V), 17'19'' Botta (S), 17'43'' Galletto (S), 18'33'', 36'51'' Giampaolo (V), 22'17'' Kenji (S), 39'15'' Gui (S)

V. Petrarca: Feverati, F. Mello, Rafinha, V. Mello, Giampaolo, Lucacel, Mascambruni, Bernabei, Medea, Alves, Basile, Uider. All. Giampaolo

S. Abate: Parisi, Pina, Abate, Gui, Kenji, Vitiello, Alex, Botta, Galletto, Di Luccio, Lauro, Venezia. All. Basile

Ammoniti: Giampaolo (V), Mascambruni (V),F. Mello (V), Pina (S), V. Mello (V)