Sandro Abate: vittoria preziosa sul Manfredonia, 4-3 al PalaDelMauro Futsal, Serie A: dal 3-0 al 3-3, poi la rete decisiva firmata da Galletto

Vittoria per la Sandro Abate al PalaDelMauro: risultato di 4-3 sul Vitulano Drugstore Manfredonia nella ventesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. Gui, Pina e Abate regalano il +3 alla squadra irpina che però subisce la rimonta dei pugliesi (3-3) al 32'07''. Al 34' arriva il gol decisivo di Galletto per la quota 31 in classifica.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Ventesima Giornata

Sandro Abate - Vitulano Drugstore Manfredonia 4-3

Marcatori: 4'48'' Gui (S), 7' Pina (S), 8'56'' Abate (S), 22'03'' Ronaldo (V), 24' Barbieri (V), 32'07'' L. Garcia (V), 34'54'' Galletto (S)

S. Abate: Parisi, Botta, Abate, Gui, Kenji, Vitiello, Venezia, Alex, Pina, Galletto, Di Luccio, Lauro. All. Basile

VD Manfredonia: Caio, Ronaldo, L. Garcia, Murgo, Andrè, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Djelveh, Nenna, Fiotta. All. Moura

Ammoniti: Gui (S), Galletto (S)