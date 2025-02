Avellino Basket ko contro l'UEB Gesteco Cividale (81-85) Alla squadra irpina non bastano i 21 punti di Earlington e i 18 di Lewis e Mussini

L'Avellino Basket va ko contro l'UEB Gesteco Cividale: finale di 81-85 nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A2. Al PalaDelMauro non bastano i 21 punti di Earlington e i 18 di Lewis e Mussini. I friulani passano in Irpinia con i 21 punti di Lamb e i 20 di Ferrari. "Tanti errori, soprattutto difensivi. Dettagli che da parte nostra dovrebbero essere molto chiari, ma non sono stati tradotti sul campo. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Crotti - Quando abbiamo iniziato a difendere sui cambi, avremmo dovuto spingere Lamb sul centro dell’area, ma non lo abbiamo fatto. Meriti a Cividale, ma stasera sono stati tanti i nostri demeriti".

Il tabellino

LNP Serie A2

Trentesima Giornata

Avellino Basket - UEB Gesteco Cividale 81-85

Parziali: 18-24, 25-15, 22-25, 16-21

Avellino: Marcellus Earlington 21 (5/9, 3/4), Jaren Lewis 18 (5/11, 1/4), Federico Mussini 18 (3/5, 2/6), Matias Bortolin 8 (3/5, 0/0), Antonino Sabatino 8 (1/1, 2/4), Mikk Jurkatamm 3 (1/2, 0/2), Riccardo Chinellato 3 (1/2, 0/0), Aleksa Nikolic 2 (1/1, 0/0), Lucas Maglietti (0/2, 0/0), Riccardo Aldo Perfigli, Luca Codeluppi, Armando Verazzo

Cividale: Doron Lamb 21 (7/11, 1/4), Francesco Ferrari 20 (2/4, 5/5), Gabriele Miani 13 (4/7, 1/2), Giacomo Dell' agnello 10 (4/9, 0/1), Eugenio Rota 8 (1/3, 2/6), Leonardo Marangon 8 (2/2, 1/2), Lucio Redivo 5 (1/4, 1/3), Micheal Anumba (0/1, 0/0), Matteo Berti (0/1, 0/0), Niccolò Piccionne, Gabriele Calò