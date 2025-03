Scandone Avellino al secondo ko di fila: vince Milazzo (82-68) Coach Sanfilippo: "Dobbiamo ricompattarci per ritrovare un equilibrio di durezza mentale e fisica"

Seconda sconfitta consecutiva per la Scandone Avellino, battuta da Svincolati Milazzo con il risultato di 82-68 nella terza giornata del play-in gold di Serie B Interregionale. "Abbiamo giocato una gara tenera contro una squadra molto ben organizzata, che ha avuto più fame di noi, come testimoniano i 14 rimbalzi in attacco. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Dobbiamo ricompattarci per ritrovare un equilibrio prima di durezza mentale e poi fisica". Sabato la squadra irpina ospiterà la Pallacanestro Angri al PalaDelMauro.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Play-in Gold - Terza Giornata

Svincolati Milazzo - Scandone Avellino 82-68

Parziali: 24-21;16-19;19-17;23-11

Milazzo: Salvatico 4, Malual, Quarta 14, Giambò 6, Lalic 12, Bolletta 6, Rimsa 14, Giannullo, Comin 2, Scredi 24. All. Priulla

Avellino: D’Offizi, Cantone 8, Zanini 11, Iannicelli, Trapani 14, Soliani 14, Stefanini 7, Pichi 11, Jaskus, Iacorossi, Stentardo 3. All. Sanfilippo