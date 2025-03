Sandro Abate ko contro la Roma 1927 (11-3) Futsal, Serie A: irpini battuti dai capitolini nel match giocata a Cisterna di Latina

Sconfitta a Cisterna di Latina nello Sky Match del ventunesimo turno di campionato per la Sandro Abate, superata dalla Roma 1927 con il risultato di 11-3. I capitolini allungano fino al +8 prima delle reti di Pina e Faiola. Pokerissimo di Fortino e tripletta per Marcelinho. Per gli irpini a segno Pina con una doppietta e Faiola.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Ventunesima Giornata

Roma 1927 - Sandro Abate 11-3

Marcatori: 3'37'', 7'56", 9'41", 16'55", 26'46" Fortino (R), 7'12", 13'16", 19'39" Marcelinho (R), 10'06" Borolo (R), 19'16", 29'31" Pina (S), 22" Faiola (S), 34'54" Biscossi (R), 37'23" Seferi (R)

Roma: Anzini, Avellino, Dimas, Seferi, Fortino, Ercolessi, Isgrò, Borolo, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi, Vinciarelli. All. Reali

S. Abate: Vitiello, Abate, Pina, Kenji, Botta, Lauro, Dello Russo, Venezia, Borriello, Vassiliadis, Santurelli, Faiola. All. Basile