Avellino Basket: tegola Chinellato per i biancoverdi "Nei prossimi giorni l’atleta sarà oggetto di nuovi esami e saranno comunicati i tempi di recupero"

Lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro: ecco quanto evidenziato dagli esami strumentali per Riccardo Chinellato. Tegola nella corsa playoff per l'Avellino Basket, costretta a fare a meno del lungo classe 2000 per diverse settimane. La società irpina non ha comunicato i tempi di recupero nell'immediato. Saranno resi noti dopo nuovi esami a cui si sottoporrà Chinellato. L'Avellino Basket appare destinato al ritorno sul mercato per integrare il roster in virtù dell'assenza dell'ex Fulgor Omegna e Bakery Piacenza.

Il comunicato del club irpino

"La S.S. Avellino Basket rende noto che a seguito dell’infortunio riportato nel corso del match di domenica contro la Libertas Livorno, l’ala biancoverde Riccardo Chinellato si è sottoposta ad esami clinici riportando la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni l’atleta sarà oggetto di nuovi esami e saranno comunicati i tempi di recupero".