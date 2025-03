ASD Sparta: Rossetti, Cappuccio e Carbone protagonisti agli Assoluti Primaverili Grande soddisfazione per il direttore e responsabile tecnico Fabio Carbone

A Lignano Sabbiadoro Assoluti Primaverili di Nuoto Pinnato con l'ASD Sparta protagonista. Nella tre giorni ben 49 società partecipanti con i 400 atleti più veloci del panorama nazionale: per il team eclanese c'erano Giovanni Rossetti, che ha migliorato tutti i suoi tempi gara, Kristian Cappuccio, il più giovane della manifestazione, ed Erasmo Carbone, autore di prestazioni utili per accedere a tre finali e nella top 5 italiana under 18 sulle distanze 50NP e 100NP con il terzo risultato assoluto sulla distanza 50 apnea. Grande soddisfazione per il direttore e responsabile tecnico dell’ASD Sparta, Fabio Carbone, che ha salutato Lignano Sabbiadoro con la consapevolezza del percorso costruito con il team irpino protagonista in ambito nazionale.