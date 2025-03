Pallavolo: convocazione in azzurro per l'arianese Cristian Capozzi Il talento del Gsa a disposizione dei tecnici della nazionale giovanile

Soddisfazione sul Tricolle per la chiamata in azzurro della promessa under 16 Cristian Capozzi. Il talento del Gsa Pallavolo Ariano sarà a disposizione dei tecnici della nazionale giovanile nel raduno del Club Italia che si svolgerà nel nuovissimo palazzetto di Piedimonte Matese.

Sarà il coach Vincenzo Fanizza con tutto il suo staff a condurre gli allenamenti e valutare la qualità dei 18 under convocati.

Per Cristian, questa seconda presenza in azzurro rappresenta un premio scaturito dall’impegno profuso e dal positivo lavoro che quotidianamente realizza nel Gsa.

Il talento non manca all’atleta biancorosso e questa importante occasione servirà ad affinare le sue qualità nella certezza che nel prossimo futuro potrà regalare ancora altre gioie alla città di Ariano e al club di appartenenza.