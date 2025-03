Rilancio per la Scandone Avellino, ora la sfida contro la Viola Reggio Calabria Domenica ultima gara d'andata del play-in gold della Serie B Interregionale

Vittoria contro la Virtus Matera con il risultato di 77-64 e rilancio per la Scandone Avellino dopo tre ko di fila: "Abbiamo vinto una gara difficile nella situazione in cui ci trovavamo. Stasera abbiamo ritrovato la compattezza difensiva che ci ha permesso di essere incisivi anche in attacco. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Nino Sanfilippo - La difesa è la chiave del nostro gioco. Oggi abbiamo avuto un approccio importante da parte di tutti. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché gli avversari di oggi erano talentuosi. Si è alzato il livello in questi play-in dove la forza mentale fa la differenza anche nei momenti in cui l’impegno è assoluto, non dobbiamo scoraggiarci nelle difficoltà. I ragazzi stanno crescendo in tenuta fisica e mentale. Migliorano le prestazioni di D’Offizi e Jaskus, ma oggi una menzione speciale va, ancora una volta, a Pichi che ha limitato un giocatore come Bagdonavicius facendo una partita clamorosa". Domenica la Scandone affronterà in trasferta la Viola Reggio Calabria nell’ultimo turno d’andata dei play-in gold.