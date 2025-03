Avellino Basket ko contro Sella Cento al PalaDelMauro (78-79) Rimpianti all'ultimo tiro per i biancoverdi nel match della ventinovesima giornata di Serie A2

Sconfitta casalinga per l'Avellino Basket, ko contro Sella Cento al PalaDelMauro nella gara della ventinovesima giornata di Serie A2 con il risultato di 78-79. "Tutte le volte che partiamo da favoriti non riusciamo a sfruttare questo vantaggio, siamo stati troppo ondivaghi, non siamo stati performanti a livello difensivo dove abbiamo avuto troppa approssimazione": questo il commento di coach Crotti nel post-gara.

Il tabellino

LNP Serie A2

Ventinovesima Giornata

Avellino Basket - Sella Cento 78-79

Parziali: 25-15, 17-27, 16-24, 20-13

Avellino: Jaren Lewis 22 (7/8, 2/4), Mikk Jurkatamm 17 (1/1, 4/7), Matias Bortolin 14 (6/11, 0/0), Federico Mussini 13 (1/6, 3/4), Marcellus Earlington 6 (3/5, 0/3), Aleksa Nikolic 6 (3/4, 0/0), Lucas Maglietti (0/2, 0/1), Antonino Sabatino (0/2, 0/0), Armando Verazzo (0/1, 0/0), Luca Codeluppi, Riccardo Aldo Perfigli

Cento: Stacy Davis iv 19 (3/10, 3/4), Gabe Devoe 16 (4/9, 2/3), Lorenzo Benvenuti 11 (4/6, 1/2), Alessandro Sperduto 11 (1/2, 2/2), Nicolas Alessandrini 8 (1/2, 2/3), Vittorio Nobile 5 (1/2, 1/3), Nicola Berdini 3 (0/5, 1/2), Matteo Graziani 3 (0/0, 1/1), Nicolas Tanfoglio 3 (0/0, 1/1), Massimiliano Moretti