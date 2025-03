Futsal, Coppa Italia: Sandro Abate ko contro l'Ecocity Genzano (7-5) Termina subito il percorso della squadra irpina nelle Final Eight

Sconfitta contro l'Ecocity Genzano per la Sandro Abate nei quarti di finale di Coppa Italia con il finale di 7-5. Rimpianti per la squadra irpina, avanti 4-3 al termine del primo tempo. Nella ripresa allungo della squadra allenata da Marìn con la Sandro Abate che non trova le giuste risorse per rispondere.

Il tabellino

Futsal - Coppa Italia

Quarti di Finale

Ecocity Genzano - Sandro Abate 7-5 (3-4 pt)

Marcatori: 2’51” pt De Oliveira (E), 5’31” Gui (SA), 7’45” Fantecele (E), 8’26” Kenji (SA), 13’21” Micheletto (E), 18’52” Pina (SA), 19’28” Pina (SA), 1’39” st De Oliveira (E), 7’13” Fantecele (E), 8’02” Di Luccio (SA), 9’10” Romano (E), 19’35” Taborda (E)

Genzano: Mammarella, De Oliveira, Taborda, Nem, Micheletto, Romano, Lara, Bissoni, Siddi, Fantecele, Zaccagnini, Di Ponto. All. Marìn

S. Abate: Parisi, Alex, Abate, Gui, Kenji, Venezia, Botta, Pina, Galletto, Di Luccio, Vitiello, Lauro. All. Basile

Ammoniti: Galletto (SA), Bissoni (E), Kenji (SA), Pina (SA), Micheletto (E)

Arbitri: Perona, Di Battista, Zanfino

Crono: Filannino