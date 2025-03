Scandone Avellino: vittoria sul Basket School Messina e playoff più vicini Coach Sanfilippo: "Abbiamo reso facile una partita che poteva essere molto scivolosa"

Vittoria contro il Basket School Messina con il risultato di 80-58 nella prima gara di ritorno dei play-in gold di Serie B Interregionale e playoff più vicini per la Scandone Avellino. "Dedichiamo questa vittoria ad un nostro grande tifoso, Duilio Evangelista per la perdita del suo papà Paolo, uomo di grande sport. - ha affermato coach Nino Sanfilippo nel post-gara - Abbiamo reso facile una partita che poteva essere molto scivolosa. Loro venivano da tre vittorie di fila, noi abbiamo impattato la gara nel modo migliore. Abbiamo giocato una gara solida e senza sbavature, eccetto l’ultimo quarto quando ormai la partita era terminata. Ora dobbiamo pensare a preparare quella che, a mio parere, è una delle partite più complicate insieme a Reggio Calabria per prestanza fisica dei nostri avversari. Sarà una gara con un grande dispendio di energia contro Piazza Armerina”. Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, la Scandone affronterà la Siaz.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Play-In Gold - Ritorno

Prima Giornata

Scandone Avellino - Basket School Messina 80-58

Parziali: 25-15, 22-9, 20-10, 13-24

S. Avellino: D’Offizi 6, Cantone 11, Zanini 10, Iannicelli 6, Trapani 3, Soliani 21, Stefanini 4, Pichi 8, Iacorossi 2, Jaskus 9. All. Sanfilippo

BS Messina: Guduric 8, Incremona 2, Di Dio 6, Miaffo 5, Caruso 7, Busco 12, Diakhate, Janic 12, Yeyap 6. All. Sidoti