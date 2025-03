New Sporting In Ariano Irpino: pioggia di medaglie a Napoli Quinta tappa della gara di nuoto Campioni Campani della Federazione Italiana Nuoto

Al Centro Federale Felice Scandone di Napoli si è tenuta la quinta tappa della gara di nuoto Campioni Campani della Federazione Italiana Nuoto. La Società Sportiva New Sporting In di Ariano Irpino, guidata dal tecnico Mario Altavilla, ha partecipato con dieci atleti riportando piazzamenti significativi. Primo posto nei 50 metri farfalla per Miranda Scrima e Ilary Blasi. Secondo gradino del podio nei 50 metri rana per Francesca Ferragamo, nei 50 metri farfalla per Ciro Di Lillo e Andrea Tarantino e nei 50 metri stile libero per Armando Pizzano. Ottime prove anche per Giuseppe Grasso, Greta Luongo, Marta Maria Pia Grasso e Dante Carmine Patrevita. In questo evento ha collaborato anche Nicola Bongo in qualità di istruttore. La squadra e i tecnici sono già pronti per i prossimi eventi sportivi.