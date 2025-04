Kickboxing: Alfredo Capozzi è campione italiano nella categoria cadetti Risultato splendido a Jesolo: la soddisfazione dei maestri Capozzi e Ranucci

Jesolo ha ospitato i campionati assoluti di kickboxing cadetti con i 400 migliori atleti che si sono sfidati in diverse specialità e Alfredo Capozzi ha conquistato il titolo nazionale. Grande soddisfazione per la Kickboxing Club Avellino - Marvin Town Atripalda diretta dai maestri Roberto Capozzi e Michele Ranucci. Già campione regionale e interregionale da due anni e vice campione italiano nel 2024, Capozzi ha ottenuto l'oro superando avversari più grandi di età. L'irpino è risultato protagonista a Jesolo con tre vittorie nette e una finale interrotta per distacco. Capozzi ha conseguito il titolo italiano e la convocazione per gli Europei in programma sempre a Jesolo a settembre. Bronzo, invece, Nicoleta Suiu nella categoria Old Cadets Cintura Nera -37 kg. Soddisfazione per il team con un ottimo risultato nella prima esperienza nazionale.