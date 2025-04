Avellino Basket verso il play-in: "Nuova sfida da affrontare tutti insieme" La carica del presidente Lombardi e del gm Nevola verso la sfida con la Valtur Brindisi

Domani (ore 21) l'Avellino Basket affronterà la Valtur Brindisi al PalaDelMauro per il primo turno dei play-in. "Mi faceva piacere avere questo confronto con tutti alla conclusione di un percorso importante, al termine di una stagione regolare che ci lascia soddisfatti ed orgogliosi. - ha spiegato il presidente dell'Avellino Basket, Giuseppe Lombardi - C’è la possibilità di giocarci un play-in da neopromossa e poi eventualmente un play-off. È un momento di condivisione e soddisfazione per i risultati raggiunti sul campo, con i nostri tifosi, che ci hanno mostrato tanto affetto. Vedere i nostri sotenitori presenti in tutti i palazzetti d’Italia è stato davvero vibrante, ci ha dato la carica e l’intensità di guardare avanti con ambizione. Tutto ciò ci permette di proseguire e di andare avanti con il nostro progetto. Giovedì contro Brindisi ci auguriamo di registrare un altro record di pubblico in una partita che sarà approcciata con entusiasmo da parte della squadra. Possiamo dire molto nonostante gli incidenti di percorso degli ultimi mesi. Si è fatto fronte alle problematiche, siamo convinti di poterci giocare questo obiettivo. Siamo una squadra cresciuta nel corso della stagione, cambiando il nostro status e questo è stato davvero stimolante confermando che non siamo di passaggio. Ora siamo pronti ad affrontare con il sostegno di tutti questa nuova sfida".

"Crescita ponderata e funzionale agli obiettivi"

"Siamo in una fase intermedia del nostro progetto, in campionato siamo stati sempre nella parte sinistra della classifica. Il settimo posto è stato mancato per 2 punti. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Penso sia stato fatto molto sotto tutti i punti di vista, la crescita del club è ponderata e vuole essere funzionale agli obiettivi. Non vogliamo essere più la sorpresa, ma una realtà consolidata. Dalle prossime settimane cominceremo a pensare alla prossima stagione. Siamo abituati ad alzare l’asticella, questo spingerà tutti a fare di più. Prima, però, c’è Brindisi, una squadra costruita per essere ai vertici del torneo. Gli infortuni li ha penalizzati, ma è una formazione più che valida, l’averla già battuta due volte non avrà alcun peso perchè giovedì inizia un altro campionato".