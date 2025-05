"Irpinia Corre" con Ghemon: "Con l'Avellino in A vado scalzo a Montevergine" Il cantautore e rapper avellinese ha preso parte alla dieci chilometri di Atripalda

"Di domenica mattina si vede che uno deve avere proprio voglia per farsi una 10 chilometri". Pettorina numero 1 per Ghemon nei 10 chilometri di "Irpinia Corre" ad Atripalda. Il cantautore e rapper avellinese è appassionato di running e per la prima volta prende parte a un evento podistico in Irpinia. "La corsa mi appassiona. A volte mi dico: 'non potevo giocare a padel che è più tranquillo'. Ma la corsa è entusiasmante e spero che nei prossimi anni ci sia sempre più partecipazione a questa gara. - ha spiegato - È la prima volta qui e in Irpinia. Ho fatto tante gare in giro, lo faccio per passione. Sono un amatore, non un professionista ed è la mia prima gara in provincia di Avellino. Seguo la Maratona di Barcellona, 10 chilometri rispetto ai 42 è più semplice. Corro spesso per le strade di Atripalda. C'è un circuito e conosco questo percorso. L'Avellino in Serie B? Ho già festeggiato, ho già pagato pegno facendo l'ultima maratona per l'Avellino. Ci ho pensato. Se faremo un'altra promozione, e non dico niente, vado scalzo a Montevergine".