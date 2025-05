La Scandone Avellino vince Gara 1 dei quarti di finale promozione ad Angri Coach Sanfilippo: "Bravi a non disunirci nei momenti chiave della gara"

La Scandone Avellino vince Gara 1 dei quarti di finale promozione per la Serie B Nazionale in trasferta. La squadra irpina ha superato l'Angri Pallacanestro con il risultato di 61-54. Mercoledì la Scandone vivrà Gara 2 in casa con palla a due alle 20 al PalaDelMauro. "Abbiamo giocato una gara consistente aiutandoci soprattutto in difesa. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Ci siamo smarriti alla fine del terzo periodo, quando abbiamo commesso diversi errori sotto canestro e ai liberi. Loro sono rientrati in partita affidandosi al talento dei loro uomini migliori. Noi siamo stati bravi a non disunirci nei momenti chiave della gara e a portarci a casa questa importantissima vittoria. Dobbiamo resettare e recuperare le energie per farci trovare pronti alla gara 2 in programma mercoledì".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Quarti di finale - Gara 1

Angri Pallacanestro - Scandone Avellino 54-61

Parziali: 12-10, 12-27, 20-8, 10-16

Angri: Borciu 5, Montella, Malkic 6, Granata, Martinez 16, Valle 7, Mastrototaro, Borriello 4, Milojevic 16, Quattara, Bonanni. All. Chiavazzo

Scandone: D’Offizi 4, Cantone 7, Zanini 3, Iannicelli 5, Trapani, Soliani 17, Stefanini 7, Pichi 7, Jaskus 6, Stentardo 5, Iacorossi. All. Sanfilippo