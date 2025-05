ASD Sparta: Cappuccio e Carbone protagonisti al Criterium Nazionale Soddisfazione per il team eclanese, guidato da Fabio Carbone

Weekend di conferme per l’Asd Sparta di Mirabella Eclano. Kristian Cappuccio ed Erasmo Carbone hanno costruito nuove certezze nel Criterium Nazionale di nuoto pinnato, organizzato a Lignano Sabbiadoro nello scorso weekend. I due giovani nuotatori irpini non hanno deluso le aspettative. Cappuccio ha ottenuto il primo posto sulle distanze 100 e 200 PN con il primo tempo di categoría (ventesimo assoluto italiano circuito CMAS nella distanza 50 PN). Nell'impegnativo circuito CMAS Assoluti Carbone ha firmato il miglior tempo di categoria sui 200 NP (sesto assoluto italiano), ha chiuso al terzo posto di categoria sui 100NP (quarto assoluto italiano), al quarto di categoria e da decimo assoluto italiano sulla specialità 50 APN, al terzo di categoria e da nono assoluto italiano sulla distanza 50 Apnea. Sensazioni positive per il direttore tecnico Fabio Carbone in vista dei prossimi campionati italiani di categoria in programma a fino giugno presso lo Stadio del Nuoto di Caserta.