Pallacanestro Ariano 2005, coppa Campania: trionfo in finale a Mugnano di Napoli Meritata vittoria al termine di una gara tiratissima, maschia ma fondamentalmente corretta

Il 12 e 13 maggio, presso il Palasport di Mugnano di Napoli, si è disputata la Final Four di Coppa Campania U19 Regionale.

Sono giunte a questo traguardo le società: Pallacanestro Ariano 2005 – Al Delfino Basket Mugnano – Silcamitalia Pozzuoli e Polisportiva Vico Equense. In semifinale la Pallacanestro Ariano 2005 ha battuto la Silcamitalia Pozzuoli per 65 a 38 mentre la Polisportiva Vico Equense ha battuto Al Delfino Basket Mugnano per 80 a 36. Ieri sera la finale per il 3 e 4 posto ha visto prevalere la Silcamitalia per 77 a 46.

La finale è terminata 44 a 42 per i ragazzi della Pallacanestro Ariano 2005 che dopo una partita sempre in salita ( alla fine del 2° quarto il Vico Equense era in vantaggio per 25 a 15) raggiungono gli avversari sul 39 pari a 2 minuti dalla fino a concludere con una meritata vittoria una gara tiratissima, maschia ma fondamentalmente corretta.

Ancora una volta grandissima prestazione di una squadra compatta e con un grandissimo cuore dove vige il motto "Uno per tutti, tutti per uno" ed in campo si vede tutto.