Scandone ko in Gara 2 dei quarti promozione contro Angri (66-74) Sanfilippo: "Dovremo resettare tutto e giocare una nuova gara difensiva per provare a qualificarci"

Niente pass per la semifinale promozione, tutto in Gara 3: la Scandone Avellino va ko nel secondo atto della serie dei quarti di finale promozione contro l'Angri Pallacanestro con il risultato di 66-74. "Abbiamo giocato una buona partita per 15 minuti, poi loro hanno spostato la gara sui ritmi che volevano. - ha spiegato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Noi ci siamo smarriti e non siamo riusciti più a ricompattarci e a ritrovare la bussola. Angri ha giocato una partita consistente ed è rimasta sempre attaccata alla gara. La nostra percentuale ai liberi, in queste partite così tirate, è stato un grosso problema. Ora tocca a noi resettare tutto nuovamente e giocare una nuova gara difensiva per sistemare le cose e provare a qualificarci". La bella è in programma domenica (ore 18) al PalaGalvani.

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Quarti di finale - Gara 2

Scandone Avellino - Angri Pallacanestro 66-74

Parziali: 16-7, 24-23, 15-28, 11-16

Scandone: D'Offizi 2, Cantone 8, Zanini 12, Iannicelli 3, Trapani 14, Soliani 3, Stefanini, Pichi 17, Jaskus 7, Stentardo, Iacorossi. All. Sanfilippo

Angri: Borciu 4, Montella, Malkic 11, Granata 2, Martinez 26, Valle 12, Mastrototaro 2, Borriello 6, Milojevic 9, Quattara, Bonanni 2. All. Chiavazzo