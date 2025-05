La Scandone Avellino vince ad Angri e vola in semifinale promozione Finale di 60-67 al PalaGalvani e serie vinta sul 2-1 per i lupi di coach Sanfilippo

La Scandone Avellino ha superato l'Angri Pallacanestro in Gara 3, decisiva nella serie sull'1-1, e vola in semifinale promozione per la Serie B Nazionale. Risultato di 60-67 al PalaGalvani e vittoria, quindi, nella serie dei quarti di finale playoff per la squadra allenata da coach Nino Sanfilippo. Fattore campo che vola via anche nel terzo e ultimo atto: tutte vittorie esterne tra Scandone ed Angri con i lupi vincenti in trasferta per la seconda volta di fila e ora proiettati alla nuova serie. "Siamo in semifinale. Che partita dei lupacchiotti che espugnano il PalaGalvani per 60-67 e si aggiudicano il passaggio del turno. Complimenti all'Angri Pallacanestro per la bellissima battaglia in campo in questa serie": così il club irpino nella nota ufficiale sui canali social.