Arcieri del tricolle: due podi al trofeo Pinocchio Ecco i protagonisti

Un argento ed un bronzo per i due giovanissimi arcieri del Tricolle, arco olimpico, che alla fase regionale del trofeo Pinocchio hanno gareggiato a Napoli il 17 maggio tirando in un campo all’aperto su bersagli posti a 15 metri per Simone De Gregorio, classe 2014, ed a 20 metri per Matilde Puorro, classe 2013.

Particolare soddisfazione per Simone De Gregorio che, anche questo anno, si è qualificato per la fase nazionale del Trofeo Pinocchio che si terrà a Merano (Bz) il prossimo 14 e 15 giugno e che sarà uno dei tre arcieri, selezionati tra le classi 2014, 2015 e 2016, a rappresentare la Campania in questa importante competizione nazionale.