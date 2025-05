Scandone Avellino ko a Monopoli in Gara 1 della semifinale promozione Sanfilippo: "Ci sono stati troppi errori in difesa e le percentuali ai tiri non ci hanno aiutato"

a cura di

Carmine Quaglia

lunedì 26 maggio 2025 alle 01:09



Foto: ufficio stampa Scandone Avellino