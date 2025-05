Sport Days verso la 24ª edizione: "Speriamo nel restyling degli impianti" Saviano: "Nel concetto di area vasta sarebbe ideale garantire strutture anche in altri comuni"

"Siamo pronti per la ventiquattresima edizione di 'Sport Days' e per la trentottesima del Meeting Internazionale di Atletica Leggera Città di Avellino. Gli altri sport sono protagonisti, come sempre, anche lungo l'estate nel capoluogo e in provincia": così si è espresso il delegato Coni Avellino, Giuseppe Saviano, alla presentazione dell'edizione 2025 di Sport Days, in programma da venerdì fino al 20 giugno al Parco "Manganelli" Santo Spirito di Avellino con il meeting previsto per il 9 luglio al Campo Coni.

"Nell'area vasta occorre sinergia sport-turismo"

"Sport Days è connubio tra le discipline e le istituzioni. - ha spiegato Saviano - Ci sono tutte le attività e tutte le categorie coinvolte. Lanceremo un messaggio importante sulla riqualificazione degli impianti e confermiamo la nostra battaglia contro la specializzazione precoce. La cosidetta area vasta, poi, ha bisogno di impianti. Lo stadio Partenio-Lombardi è importante, fondamentale per il capoluogo, ma Atripalda e Mercogliano, ad esempio, hanno bisogno di strutture da 1500 posti per sviluppare tutte le attività creando sinergia tra sport e turismo".