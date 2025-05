La Scandone batte Monopoli in Gara 2: ora la bella per la finale playoff Finale di 55-53 nel secondo atto della semifinale promozione per la Serie B Nazionale

La Scandone Avellino vince Gara 2 della semifinale playoff contro la Manelli Basket Monopoli con il risultato di 55-53 e la serie sarà decisa dalla "bella" di Gara 3 con in palio l'accesso alla finale promozione per la Serie B Nazionale. "Sono ammirato da questi ragazzi, è un onore per me allenarli, sono stati meravigliosi. - ha affermato il coach degli irpini, Nino Sanfilippo - Dopo l’espulsione di Pichi, che non ho capito sinceramente, non abbiamo mai mollato. Grazie a tutto lo staff tecnico e soprattutto a quello medico che ci permette di far giocare questi atleti con tale intensità a fine maggio. Ringrazio il pubblico che ci ha aiutato nei momenti di criticità, stasera come sempre è stato splendido. I ragazzi si sono meritati gara 3 contro degli avversari che sono molto forti, limitati dalla nostra applicazione in difesa. Abbiamo fatto una partita sporca, tutta cuore e nervi e abbiamo avuto ragione. Ora ci prepariamo a questa gara decisiva dove nulla sarà scontato".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Semifinale - Gara 2

Scandone Avellino - Manelli Basket Monopoli 55-53

Parziali: 18-12, 13-14, 11-12, 13-15

Scandone: D’Offizi 4, Cantone 6, Zanini 2, Iannicelli 7, Trapani 8, Soliani 3, Stefanini 4, Pichi 7, Stentardo, Iacorossi, Jaskus 14. All. Sanfilippo

Monopoli: Aguzzoli 2, Pazin 13, Carone, Spatti 17, Feruglio, Calisi 8, Preira 4, Vitale 9, Milosevic, Formica. All. Ostuni