Scandone Avellino in finale promozione per la B Nazionale: vittoria a Monopoli Sanfilippo: "Ora recuperiamo le energie per l'ultimo atto di una stagione straordinaria"

La Scandone Avellino vince a Monopoli contro la Manelli Basket in Gara 3 e vola in finale promozione per la Serie B Nazionale. Finale di 54-57 nella "bella" di semifinale e gli irpini affronteranno Siaz Piazza Armerina nella serie che metterà in palio il pass per la terza serie del basket italiano. "Sono visibilmente emozionato, abbiamo disputato una gara attenta, applicandoci al massimo oltre a rimanere concentrati per tutti i 40 minuti. - ha affermato il coach della Scandone, Nino Sanfilippo - Monopoli è una squadra fortissima, che ha reagito alla grande dopo il nostro avvio scoppiettante ed è per questo che faccio i complimenti ai miei ragazzi: mai domi, sempre pronti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, non mollano mai. Ora recuperiamo le energie per preparare al meglio l’ultimo atto di questa stagione straordinaria".

Il tabellino

Serie B Interregionale - Playoff

Semifinale - Gara 3

Manelli Basket Monopoli - Scandone Avellino 54-57

Parziali: 11-22, 18-7, 18-16, 7-12

Monopoli: Casato, Guarini, Aguzzoli, Pazin 12, Carone, Spatti 9, Feruglio, Calisi 11, Preira 11, Vitale 11, Milosevic, Formica

Scandone: D'Offizi 3, Cantone 2, Zanini, Iannicelli, Trapani 8, Soliani 16, Stefanini 6, Pichi 15, Stentardo, Iacorossi, Jaskus 7. All. Sanfilippo