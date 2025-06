Nuoto, New Sporting In: ottimi risultati anche a Termoli Il team ufitano protagonista a Termoli nella Manifestazione Nazionale di Nuoto

Ottimi risultati alla Manifestazione Nazionale di Nuoto a Termoli per la New Sporting In di Ariano Irpino. Dal 31 maggio al 2 giugno il team guidato dal tecnico Mario Altavilla si è reso protagonista con Ilary Blasi campionessa nazionale con due primi posti, con Francesca Ferragamo campionessa nazionale con un primo e un secondo posto, con Ciro Di Lillo da due secondi posti, con Miranda Scrima con un secondo e un terzo posto, con Andrea Tarantino con un secondo e un terzo posto e con Piergiorgio Laudati da secondo posto. Buonissime prestazioni anche per Marta Mariapia Grasso e Nicoletta Laudati.