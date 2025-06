Maurizio Buscaglia è il nuovo allenatore dell'Avellino Basket Il nuovo coach: "Idee, passione e concretezza trasmesse da presidente e gm"

L'Avellino Basket ha ufficializzato l'arrivo di Maurizio Buscaglia. "Dal primo incontro avuto con il presidente e tutto il club ho provato una motivazione altissima e grandi stimoli nell’iniziare questa avventura, in una piazza che così tanto ha dato, dà e vuole dare alla pallacanestro italiana. Ringrazio molto la società che mi ha scelto per continuare il bellissimo percorso già intrapreso. - ha spiegato il nuovo coach della squadra biancoverde - Le emozioni, la condivisione, il desiderio di sfida sono il modo con cui è bello vivere le storie di basket. Mi è piaciuto molto come il Presidente Lombardi e il Gm Nevola mi hanno trasmesso idee, passione e concretezza. Sta a tutti noi lavorare concretamente nel quotidiano per costruire una identità che rispecchi quello che Avellino è e vuole essere, con il calore dei suoi tifosi. Quello che noi dobbiamo loro sará serietà, coinvolgimento, energia ed impegno, quotidianamente, in un campionato che sappiamo essere difficile e dispendioso".

"Condivisione totale"

"Con Maurizio c’è una totale condivisione del progetto e degli obiettivi. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - È un allenatore esperto, con il quale desideriamo aprire un nuovo ciclo. Siamo già al lavoro per la costruzione di un roster che andrà a rispecchiare le nostre ambizioni”. "Siamo felici di dare il benvenuto a Coach Buscaglia nel nostro Club. - ha affermato il presidente del club, Giuseppe Lombardi - L'esperienza, la solidità del suo percorso e la capacità di guidare con concretezza saranno elementi chiave, per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A2. Insieme vogliamo consolidare quanto costruito e alzare ancora l’asticella”.

Il comunicato

"L’Avellino Basket ha il piacere di annunciare di aver raggiunto un accordo con coach Maurizio Buscaglia, che assumerà la guida tecnica della prima squadra. Con il tecnico è stato siglato un accordo di natura biennale. Avellino si affida ad uno dei profili più importanti della pallacanestro italiana. Esperienza maturata in massima serie, disputando due finali scudetto con l’Aquila Basket Trento, ma anche in Europa sia con il club, sia con le nazionali giovanili e con la Nazionale olandese. L’accordo con coach Buscaglia è la conferma della volontà del club di proseguire il suo percorso di crescita. La sua carriera è sinonimo di competenza, leadership e capacità di valorizzare il talento, elementi che si sposano perfettamente con la visione e le ambizioni del club.

Tecnico di origini pugliesi, nato a Bari nel 1969, Buscaglia è cresciuto cestisticamente in Umbria, dove ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Grifone Perugia. Il suo percorso da allenatore professionista parte da Mestre nel 2002/2003. Nel 2003/2004 si lega all’Aquila Basket Trento. In Trentino resta fino al 2007 conquistando la promozione in Serie B. L’anno successivo torna ai Bears Mestre, quindi dal 2008 al 2010 allena Perugia centrando a fine anno la promozione in Serie B. Dal 2010 al 2019 la sua esperienza più importante coincide con il ritorno a Trento, per sposare il progetto dell’Aquila Basket.

Con la squadra trentina vince il campionato di B e poi nel 2014, battendo Capo d’Orlando, conquista la promozione in massima serie. L’anno successivo in Serie A raggiunge i playoff e viene nominato miglior allenatore della stagione, riconoscimento che conquisterà anche l’anno successivo in Eurocup. Nelle annate 2016/2017 e 2017/2018 raggiunge la finale scudetto perdendo rispettivamente contro la Reyer Venezia e contro l’Olimpia Milano. Terminato il percorso a Trento risponde alla chiamata di Reggio Emilia nel 2019/2020, quindi Brescia, Hapoel Holon, Napoli, Hapoel Eliat. Nel 2023 siede sulla panchina della Vuelle Pesaro in Serie A. Non solo squadre di club, ma anche la Nazionale. Nel 2016 è stato nominato capo allenatore della Nazionale Under 20 partecipando agli Europei del 2017. Dal luglio del 2019 ha ricoperto il ruolo di Head Coach della Nazionale olandese centrando la qualificazione agli Europei del 2022".